Balada Musical especial de Natal: os melhores hits brasileiros de 2024

Fazendo a ponte entre a França e o Brasil, o Balada Musical convida os ouvintes e internautas para uma festa tropical de Natal. A playlist de fim de ano tem samba, groove, rap, mas também indie rock e shoegaze brasileiros.

Da nova queridinha da MPB, Dora Morelenbaum, passando pelos sucessos franco-brasileiros Tiago Caetano e Gabriella Lima, além do rap old school de Dow Raiz, a playlist da RFI não deixou a desejar ao trazer um pouquinho da produção musical brasileira para as ondas sonoras francesas em 2024. O Balada Musical especial de Natal ainda destaca os novos álbuns dos psicodélicos Boogarins e do quarteto shoegazer Adorável Clichê. Aumente o som!

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. As playlists mensais da Programação Musical da RFI podem ser conferidas no YouTube, Deezer e Spotify!