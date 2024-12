Franceses jogam um milhão de presentes de Natal no lixo por ano

O problema é que o mimo nem sempre agrada ou é útil: 27% dos presentes não são jamais utilizados. Um milhão de produtos recebidos são simplesmente jogados fora, segundo um balanço da Ademe.

As celebrações de fim de ano são um período valorizado na França: importante para 72% dos cidadãos do país. Por outro lado, 41% acreditam que o período têm um forte impacto ambiental.

De fato, o estudo da Ademe mostra que os presentes estão relacionados com a emissão de 57% de gases de efeito estufa a cada fim de ano na França. Por isso, ONGs de defesa do meio ambiente martelam a importância de evitar o alto consumo no Natal, oferecendo presentes que sejam úteis e que não contribuam com o aquecimento global.

O verdadeiro preço dos presentes

Produtos high-tech, brinquedos plásticos e objetos fabricados do outro lado do planeta são os mais poluentes. Smartphones, tablets e jóias representam apenas 4% das mercadorias mais oferecidas no Natal pelos franceses, mas são responsáveis por 30% das emissões de gases poluentes.

Além disso, 70% das pessoas entrevistadas para a pesquisa da Ademe dizem utilizar papel novo para envolver os mimos. Resultado: a França consome 20 mil toneladas de papel neste período do ano.