Surfista mostra lagoa se rompendo em Florianópolis: 'Força da água absurda'

Uma cena incomum ocorreu na praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis (SC): o rompimento de uma lagoa provocou uma cascata na areia antes do encontro das águas com o mar.

O que aconteceu

O flagrante foi registrado em vídeo pelo surfista Kaio Pereira. O episódio ocorreu no dia 13 de dezembro (assista abaixo) e foi compartilhado nas redes sociais nesta semana.