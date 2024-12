Papa celebra Natal e inaugura Jubileu 2025, "Ano Santo" na Igreja Católica

Mas os romanos estão cansados. As obras deste ano transformaram a cidade em um pesadelo, com estradas e ruas bloqueadas, que tiveram consequência ao trânsito da capital italiana, que já é caótico.

Segundo estimativas oficiais do Vaticano e da prefeitura de Roma, o fluxo turístico para o Jubileu 2025 crescerá. Entre os 32 milhões de turistas e peregrinos esperados em Roma em 2025, 250 mil devem ser do Brasil.

O consulado do Brasil em Roma elaborou uma cartilha com informações úteis aos brasileiros no Jubileu. O material é distribuído em diversas dioceses do Brasil, agências de viagem, instituições governamentais, e pode também ser encontrado na internet.

Falta de hospedagem

Além do trânsito e do transporte público, o risco de falta de hospedagem aparece entre os fatores críticos, dada a capacidade atual de Roma de 400 mil camas e a sua ocupação média anual de 66%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Turísticas (ISNART). Outra questão importante será a segurança, não só ao risco de terrorismo, mas também de pequenos crimes, como os batedores de carteiras.