Rússia volta a atacar Ucrânia no Natal com mais de 70 mísseis e 100 drones

Para evitar uma tragédia maior, o Exército resolveu acionar o alerta a bombas a todo o território. Segundo as autoridades, ao menos três pessoas ficaram feridas. Nas redes sociais, imagens mostram prédios destruídos em Kharkiv e arredores.

As forças ucranianas também indicam que mísseis russos Kalibr foram lançados nesta manhã da região do Mar Negro em direção às regiões de Vinnytsia, Kirovograd e Tcherkassy, no centro, Poltava (leste) e Dnipropetrovsk (no sudeste).

Kiev afirma que um dos mísseis russos atravessou o espaço aéreo da Moldávia e da Romênia.

Natal em 25 de dezembro é visto como provocação

Os ataques desta quarta-feira ocorrem no segundo ano em que a Ucrânia celebra o Natal em 25 de dezembro, rejeitando a data ortodoxa do 7 de janeiro, como estabelece o calendário da igreja ortodoxa da Rússia. A mudança foi oficializada em 2023, por meio de uma lei promulgada por Zelensky, o que foi visto como uma provocação por Moscou. No Natal de 2023, as forças russas já haviam bombardeado o país em protesto contra a mudança da data de celebração.

No último domingo (22), o presidente russo, Vladimir Putin, fez novas ameaças a Kiev, após um ataque ucraniano contra prédios residenciais da cidade de Kazan, na fronteira entre os dois países. "Quem tentar destruir qualquer coisa no nosso país, por menor que seja, enfrentará uma destruição muito maior e lamentará o que tentou nos fazer", advertiu.