Uruguai é o único país latino-americano a não comemorar oficialmente o Natal

Há exatos 105 anos e em plena democracia, o Uruguai retirou o Natal do calendário oficial, substituindo a data por uma festa dedicada às famílias. No dia 25 de dezembro, as ruas são enfeitadas com guirlandas, os uruguaios se reúnem e o Papai Noel leva presentes para as crianças, que são depositados embaixo do pinheiro. Porém, oficialmente, não se trata do Natal já que a data não aparece mais no calendário.

Neste país vizinho do Brasil e membro do Mercosul, também não há presépios em espaços públicos. Da mesma forma, o dia 6 de janeiro não é o Dia de Reis. Pelo menos para os uruguaios, nesta data é celebrado o Dia das Crianças.

Já no início de março, a Semana Santa dos uruguaios foi substituída pela Semana do Turismo.

Estado laico

Mas por que esta particularidade? O país é um Estado laico e a explicação remonta há mais de cem anos. Entre os séculos XIX e XX, sob a influência de figuras políticas anticlericais, o Uruguai adotou uma série de medidas seculares. A secularização dos feriados religiosos é uma das muitas ações que o país colocou em prática para separar completamente o Estado da Igreja Católica.

Por exemplo, o casamento civil passou a ser obrigatório antes do casamento na igreja, os crucifixos foram retirados dos hospitais e a educação religiosa foi abolida da escola pública.