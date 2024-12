'Diz que é mentira': o que se sabe sobre família que morreu após comer bolo

Três pessoas morreram em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, depois de comer um bolo no café da tarde de segunda-feira (23). A polícia trabalha com duas possibilidades: a de intoxicação alimentar ou de envenenamento.

O que aconteceu?

Quatro mulheres e uma criança de dez anos procuraram assistência médica depois de comer o bolo. Os pacientes deram entrada na noite de segunda (23) no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Duas delas morreram ainda na madrugada da terça (24) e uma terceira morreu na noite do mesmo dia. Elas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital. A quarta adulta permanece na UTI e a criança está na sala vermelha—também dedicada a pacientes em estado crítico.