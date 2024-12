Queda de avião no Cazaquistão: especialistas dizem que voo pode ter sido abatido por engano pela Rússia

O governo do Cazaquistão decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (26), enquanto segue o mistério sobre a causa da queda do Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, no oeste do país, nas margens do mar Cáspio, com 67 pessoas a bordo.

Marcas na carcaça do avião levam especialistas em aviação do mundo inteiro a apontar a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por um míssil do sistema de defesa antiaéreo da Rússia.

Poucas horas após o acidente, os primeiros rumores para explicar a queda começaram a circular nas redes sociais. Eles se baseiam não apenas nas imagens da cauda do avião, mas também em vídeos publicados pelos passageiros.