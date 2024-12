Escândalo de escravidão moderna da BYD pode afetar relações entre Brasil e China?

Uma questão ainda não explicada é a razão para trazer trabalhadores chineses para um canteiro de obras no Brasil. Uma prática já denunciada na África.

Lula e a vice-presidente da montadora chinesa BYD, Stella Li Imagem: 2.dez.2024-Ricardo Stuckert / PR

Muitos mais casos de escravidão moderna no Brasil

As acusações de escravidão moderna são graves e há numerosos casos no Brasil, tanto na indústria têxtil, muitas vezes com mão de obra boliviana, quanto nas plantações de café.

No ano passado, houve um caso gravíssimo com mais de 200 homens explorados num vinhedo no sul do país. Normalmente, esses casos chegam às manchetes dos jornais, depois as empresas pagam uma multa, mas raramente há qualquer compensação para os trabalhadores em questão.