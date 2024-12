Coreia do Sul: Yoon Suk Yeol autorizou Exército a atirar para entrar no Parlamento, revela relatório

De acordo com o relatório de acusação do Ministério Público, de dez páginas, Yoon disse ao chefe do comando de defesa de Seul, Lee Jin-woo, que as forças militares poderiam disparar "se necessário" para entrar no Parlamento.

"Eles ainda não entraram? O que eles estão fazendo? Arrombe a porta e tire-os de lá, mesmo que seja atirando neles", disse Yoon a Lee no diálogo publicado no documento.

Yoon também teria ordenado ao general Kwak Jong-keun, chefe do Comando de Contra-Espionagem de Defesa, que "entrasse rapidamente" no Parlamento - o quórum necessário para suspender a lei marcial ainda não havia sido alcançado.

"Entrem rapidamente no Parlamento e retirem as pessoas de dentro da Câmara. Arrombem as portas com um machado se for preciso e arrastem todos para fora", disse Yoon.

Destituição

O presidente sul-coreanofoi destituído de suas funções após uma votação no Parlamento em 14 de dezembro. A Corte Constitucional deve agora validar ou invalidar sua saída em um prazo de seis meses.