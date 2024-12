Pelo menos 151 pessoas morrem em acidente com avião sul-coreano que colidiu contra muro ao aterrissar

A agência de notícias Yonhap, citando um responsável dos bombeiros, informou que a maioria dos 175 passageiros e seis membros da tripulação são considerados mortos.

Cooperação

O diretor-geral da Jeju Air, Kim E-bae, pediu desculpas após o acidente em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo.

A causa do acidente ainda é desconhecida, disse ele, explicando que não houve sinais prévios de falha no aparelho. A companhia aérea cooperará com os investigadores e dará apoio às famílias das vítimas como sua principal prioridade.

Entre as hipóteses investigadas estão uma colisão com um pássaro e as condições meteorológicas, explicou Lee Jung-hyun.

A torre de controle emitiu um alerta sobre o risco de colisão com aves e, pouco depois, os pilotos declararam estado de emergência, informou um responsável do Ministério dos Transportes. Não foi especificado se o avião havia colidido com pássaros.