Após passagem de ciclone, premiê francês visita Mayotte e promete reconstruir arquipélago em dois anos

Ele enfatizou que o plano inclui uma segunda fase em alguns meses, com foco não apenas na reconstrução da ilha, mas também na construção de um futuro diferente para Mayotte. Bayrou reafirmou sua meta de reconstruir Mayotte em dois anos, buscando "desmascarar a fatalidade".

Acompanhado por cinco ministros, incluindo Élisabeth Borne (Educação) e Manuel Valls (Territórios Ultramarinos), François Bayrou fará um pronunciamento no conselho departamental de Mayotte no final do dia. O destino da ilha poderá ser abordado em um projeto de lei especial a ser apresentado durante o Conselho de Ministros, na próxima sexta-feira.

"Cautela" sobre o balanço das vítimas

A deputada Estelle Youssouffa, de Mayotte, criticou os esforços do governo, afirmando que as ações não estão à altura das necessidades da população. Ela enfatizou que é preciso calibrar a ajuda de acordo com a população real, incluindo os imigrantes irregulares, que são numerosos no arquipélago.

François Bayrou considerou "irresponsável" afirmar que não há um "problema de imigração urgente" em Mayotte, e afirmou que o governo tem o dever de abordar essa questão com "propostas de lei que isolem os assuntos que serão fontes de bloqueio". O premiê também mencionou que a questão do direito de solo em Mayotte, que já é restrito, e que "é uma questão que precisa ser discutida".

Com cerca de um terço da população vivendo em condições precárias, Mayotte enfrenta grandes dificuldades. O ciclone Chido, o mais devastador em 90 anos, matou 39 pessoas e deixou mais de 5.600 feridos, de acordo com os números mais recentes da prefeitura.