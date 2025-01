Polícia sul-coreana revista aeroporto e escritórios da Jeju Air após acidente com avião

"Em relação ao acidente de avião ocorrido em 29 de dezembro, está sendo realizada uma operação de busca e apreensão" no aeroporto de Muan, no escritório da Jeju Air em Seul e em um escritório regional de aviação, informou a polícia em comunicado enviado à AFP.

A agência de notícias local Yonhap disse, citando autoridades, que o mandado de busca se deve a possíveis acusações de negligência profissional que resultaram em mortes.

Além das buscas, "a equipe de investigação impôs a proibição de viajar a dois indivíduos, incluindo o presidente da Jeju Air, Kim E-bae", que não poderá sair do país, afirmou a polícia em outro comunicado.

Após o acidente, as autoridades sul-coreanas anunciaram que todas as aeronaves Boeing 737-800 que operam no país serão submetidas a inspeções especiais, com foco no trem de pouso, que parece ter falhado no domingo.

O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse que tomará "medidas imediatas" se essas inspeções revelarem problemas com o modelo do avião.

Autoridades indicaram que existem 101 aeronaves B737-800 em operação na Coreia do Sul com seis companhias aéreas diferentes.