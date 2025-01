Autoridade palestina acusa Al Jazeera de ingerência e proíbe difusão de canal em seus territórios

"Campanha de incitação"

As tensões entre a rede de televisão e o movimento Fatah aumentaram nas últimas semanas devido à cobertura de confrontos mortais em Jenin entre as forças de segurança palestinas e combatentes de grupos armados como Hamas e Jihad Islâmica. Na semana passada, a Al Jazeera denunciou uma "campanha de incitamento" do Fatah contra a "cobertura" destes confrontos que deixaram dezenas de mortos.

"Durante a cobertura dos trágicos acontecimentos em Jenin, a Al Jazeera garantiu a presença de todas as vozes, incluindo as dos combatentes da resistência e do porta-voz das forças de segurança palestinas", detalhou a emissora em um comunicado.

As forças de segurança da Autoridade Palestina, que exercem um controle limitado na Cisjordânia, travam confrontos mortais com grupos armados desde o início de dezembro, após a prisão de vários combatentes.

A Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, toma esta decisão mais de três meses após as forças israelenses invadirem o escritório da rede na mesma cidade.

A Al Jazeera já está proibida de transmitir a partir de Israel devido a uma disputa de longa data com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que só piorou durante a atual guerra em Gaza.