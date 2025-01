Chefes da diplomacia da França e da Alemanha encontram novo líder sírio

"Juntas, França e Alemanha estão ao lado do povo sírio, em toda a sua diversidade", escreveu o ministro francês das Relações Exteriores na rede X. Ambos os países querem "promover uma transição pacífica e exigente a serviço dos sírios e da estabilidade regional", acrescentou.

Aujourd'hui, je me rends à Damas avec @ABaerbock.



Ensemble, la France et l'Allemagne se tiennent aux côtés du peuple syrien, dans toute sa diversité.



En Syrie, nous voulons favoriser une transition pacifique et exigeante au service des Syriens et pour la stabilité régionale. ? Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 3, 2025

"A minha viagem de hoje, junto com o meu homólogo francês e em nome da União Europeia, é um sinal claro para os sírios: um novo começo político entre Europa e Síria, entre Alemanha e Síria, é possível", declarou Baerbock. "Com esta mão estendida, mas também com claras expectativas depositadas nos novos líderes, viajamos hoje para Damasco", acrescentou. "Queremos apoiá-los neste âmbito: em uma transferência de poder inclusiva e pacífica, na reconciliação da sociedade, na reconstrução", disse a ministra. "Continuaremos julgando o HTS pelas suas ações", concluiu, "apesar do nosso ceticismo".

Barrot e Baerbock também visitaram a prisão de Saidnaya, símbolo da repressão de Bashar al-Assad, que governou a Síria com mão de ferro durante mais de duas décadas. Os ministros, acompanhados por membros da Defesa Civil síria, foram até celas e masmorras subterrâneas onde as condições de detenção eram desumanas e onde muitos prisioneiros morreram torturados.

Segundo a Associação de Presos e Desaparecidos da Prisão de Saidnaya (ADMSP), mais de 4.000 pessoas foram libertadas em dezembro, no momento em que os rebeldes tomaram Damasco, após uma ofensiva impressionante.

Fim das sanções em breve?

Confrontado com o desafio de unificar o país, Ahmad al Sharaa se comprometeu a dissolver as facções armadas, incluindo o HTS, e anunciou sua intenção de convocar um diálogo nacional, sem especificar a data ou quem seria convidado, observando que pode levar quatro anos para organizar eleições no país.