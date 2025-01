Atriz que atropelou brasileiros disse à polícia que 'airbag explodiu'

Brasileiro foi levado para o hospital, mas não resistiu. Os agentes da Delegacia do Bairro 2A estiveram no local e confirmaram a ocorrência. A companheira do brasileiro também ficou ferida e está internada com politraumatismo.

Motorista é vista em fotografias da mídia argentina ao lado do local do acidente. O carro, do modelo Nissan Kicks, foi coberto por lonas após o acidente. Os bombeiros utilizaram de almofadas infláveis para remover o corpo do brasileiro debaixo do veículo.

Polícia aguarda exames para condução do inquérito. As investigações do acidente ficam sob os cuidados do Juizado Penal número 9. Inicialmente, a motorista foi acusada de "homicídio e lesões".

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, afirmou que presta assistência consular às vítimas. Itamaraty também disse que mantém contato direto com seus familiares.