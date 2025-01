Israel intercepta míssil do Iêmen e disparo é reivindicado por rebeldes houthis apoiados pelo Irã

Na sexta-feira, o exército israelense anunciou que havia interceptado um míssil e um drone do Iêmen, dois ataques também reivindicados pelos houthis, que controlam grandes extensões de território no Iêmen.

Israel respondeu realizando ataques no Iêmen em duas ocasiões. Os houthis também atacam navios ligados a Israel, aos Estados Unidos e ao Reino Unido que navegam no mar Vermelho e no golfo de Aden.

Seus ataques interromperam o tráfego nessa zona marítima estratégica para o comércio mundial, levando os Estados Unidos a criarem uma coalizão marítima internacional e a atacarem alvos rebeldes no Iêmen, às vezes com a ajuda do Reino Unido.

Na manhã de domingo, a agência de notícias Saba e o canal de televisão Al-Massirah, ambos sob o controle dos Houthis, relataram "três ataques" atribuídos às forças americanas e britânicas a leste de Saada, um reduto rebelde no noroeste do Iêmen. A mídia não mencionou nenhum dano ou vítima.

Não houve reação imediata dos Estados Unidos ou do Reino Unido.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaïl Baghaï, "condenou veementemente os ataques aéreos americanos e britânicos" no Iêmen.