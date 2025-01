Meta nomeia Dana White, chefe do UFC e próximo a Trump, para seu conselho de administração

A gigante das redes sociais Meta anunciou nesta segunda-feira (6) a nomeação de três novos membros para seu conselho de administração, entre eles o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, aliado próximo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O anúncio ocorre no momento em que o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está em contato com a nova administração Trump, inclusive por meio de uma doação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhão pela cotação atual) para o fundo para a cerimônia de posse do republicano.

Junto com White, a Meta trouxe o CEO da Exor, John Elkann, e o ex-executivo da Microsoft, Charlie Songhurst, elevando o número de membros do conselho da empresa para 13.