Fernanda Torres faz história e leva o Globo de Ouro de melhor atriz

Corrida pelo Oscar

A vitória pode ajudar na corrida por uma estatueta no Oscar, mas de forma indireta. O júri do Globo de Ouro é formado por cerca de 300 jornalistas internacionais. No Oscar, são mais de 10 mil pessoas ligadas à indústria cinematográfica. O prêmio ajuda muito em termos de visibilidade e campanha para o filme e para Fernanda Torres como atriz, já que quem não assistiu ainda ao longa vai ficar pelo menos curioso para ver quem foi que derrotou tantas divas de Hollywood.

Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello permanecem em Los Angeles nas próximas semanas, em campanha pré-Oscar. Nesta terça (7) participam de um evento para quem vota no Oscar e nas premiações dos Sindicatos de Atores, Roteiristas e Diretores. No próximo domingo eles devem marcar presença da cerimônia do Critics Choice Awards, na qual "Ainda Estou Aqui" também concorre como Melhor Filme Internacional.

Outros vencedores

"O Brutalista" foi o segundo filme mais premiado da noite, ganhou como Melhor Filme Drama, Ator, para Adrien Brody, e diretor, para Brady Corbet. Demi Moore recebeu seu primeiro Globo de Ouro da carreira, na categoria de Atriz em Comédia/Musical pela atuação em "A Substância". Já Sebastian Stan foi o vencedor na categoria Ator em Comédia/Musical por "Um homem diferente".