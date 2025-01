ONU diz que Irã executou mais de 900 pessoas em 2024, incluindo dezenas de mulheres

No total, pelo menos 901 pessoas foram executadas por enforcamento no ano passado na República Islâmica, em comparação com 853 em 2023, disse o escritório de direitos da ONU. Esse foi o número mais alto desde 2015, quando 972 pessoas foram executadas.

A missão diplomática do Irã em Genebra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a declaração da ONU.

Os protestos de 2022, que provocaram alguns dos piores tumultos desde a Revolução Islâmica de 1979, ocorreram após a morte, em detenção policial, da iraniana curda Mahsa Amini, que foi presa por supostamente desrespeitar o código de vestimenta obrigatório do Irã.

Pelo menos 31 mulheres foram executadas em 2024, disse a porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Liz Throssell, a repórteres em uma coletiva de imprensa em Genebra, representando o que ela disse ser o maior número em pelo menos 15 anos.

"A maioria dos casos envolveu acusações de assassinato. Um número significativo de mulheres foi vítima de violência doméstica, casamento infantil ou casamento forçado", acrescentou.

Uma das mulheres executadas por assassinato havia matado o marido para impedir que ele estuprasse sua filha, disse Throssell à Reuters após a reunião.