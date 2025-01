Chile convoca embaixador na Venezuela e questiona eleição de Maduro

Governo chileno informou que espera "que a Venezuela possa regressar ao caminho da democracia e da promoção e proteção dos direitos humanos". De acordo com a nota, esses "valores, atualmente, se encontram ausentes no país irmão".

Ação ocorre na semana em que Nicolás Maduro tomará posse em seu terceiro mandato consecutivo. Cerimônia está prevista para a próxima sexta-feira (10), em meio a denúncias de fraude feitas pela oposição, que reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, exilado desde 8 de setembro.

Na segunda-feira (6), o Paraguai também havia exigido a saída de seu corpo diplomático da Venezuela. Fato aconteceu após a Venezuela anunciar que havia rompido relações com o país como represália ao presidente paraguaio, que expressou apoio a Edmundo.

Após as contestações internacionais à proclamação de Maduro, o governo venezuelano retirou seu pessoal diplomático de vários países. São eles: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai.

Estados Unidos, União Europeia e vários países latino-americanos rejeitaram a reeleição do presidente esquerdista. A oposição venezuelana denuncia fraude nas eleições de 28 de julho e tenta com que Edmundo assuma o poder no lugar de Nicolás Maduro.

González disse que irá à posse no lugar de Maduro. Em entrevista concedida em Buenos Aires neste sábado (4), o líder da oposição comunicou os planos. "Minha intenção é ir à Venezuela para tomar posse do mandato que os venezuelanos me deram quando me elegeram com 7 milhões de votos", afirmou, sem detalhar o plano.