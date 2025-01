Países latino-americanos se planejam para expulsões em massa nos EUA com chegada de Trump ao poder

O México realizou reuniões a respeito de possíveis deportações com os governos de outros países da região, como Honduras e Guatemala.

Estima-se que os mexicanos que vivem nos Estados Unidos terão enviado um total de "quase US$ 66,5 bilhões para o país em 2024, o que representará 3,7% do PIB nacional", de acordo com o banco BBVA em um documento datado de 29 de agosto.

Trabalhadores do campo tem maioria de imigrantes

Depois de uma vida inteira vivida no campo californiano, Joe Del Bosque conhece bem o paradoxo americano: para se alimentar, os Estados Unidos dependem muito de imigrantes sem documentos, mas esse contingente de trabalhadores "essenciais" nunca foi realmente bem-vindo.

"Quando eles precisam de trabalhadores imigrantes nos campos, eles os aceitam, e quando não precisam deles, os jogam fora", resume esse fazendeiro de 75 anos entre suas amendoeiras.

Como ele, muitos agricultores temem as declarações feitas por Donald Trump, que prometeu deportar milhões de imigrantes ilegais quando retornar à Casa Branca.