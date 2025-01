Homenagem em Paris lembra vítimas do atentado contra jornal Chalie Hebdo

Doze pessoas, incluindo oito membros da equipe editorial do Charlie Hebdo, perderam a vida durante o ataque dos irmãos Kouachi. Após dois dias de rastreio, estes dois franceses de origem argelina, que tinham jurado fidelidade à Al-Qaeda, foram mortos pela polícia, numa gráfica onde tinham se refugiado.

Outros ataques nos arredores de Paris custaram a vida de um policial no dia seguinte em Montrouge, e depois de quatro pessoas em uma loja de produtos judaicos em Porte de Vincennes, em 9 de janeiro.

As cerimônias de terça-feira continuaram no Boulevard Richard Lenoir, onde o policial Ahmed Merabet foi morto a tiros pelos Kouachi enquanto eles fugiam. Depois em frente à loja Hyper Cacher, onde se repetiu o mesmo ritual com colocação de coroas e um minuto de silêncio.

Perto da loja, estrelas de David e a inscrição "Judeu" foram encontradas no domingo e na segunda-feira em edifícios em Saint-Mandé e Vincennes. A sinagoga de Rouen, no noroeste de França, foi alvo de mensagens antissemitas entre o final de dezembro e o início de janeiro.

"A sequência nunca terminou" e "a batalha contra este islamismo antissemita continua", reagiu o presidente do Crif (Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França) Yonathan Arfi.

O reitor da Grande Mesquita de Paris, Chems-eddine Hafiz, afirmou terça-feira a sua "total solidariedade" com as vítimas dos ataques de janeiro de 2015, que "não pode, de forma alguma, ser justificada pelo Islã", destacando o seu "apego inabalavelmente comprometido com a liberdade de expressão".