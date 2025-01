Será que Donald Trump quer realmente anexar a Groenlândia aos Estados Unidos?

As águas territoriais da Groenlândia também são atravessadas pela Passagem Noroeste Ártica, que se torna cada vez mais transitável com o aquecimento global e que um dia permitirá evitar o Canal do Panamá que liga o Atlântico ao Pacífico.

Coincidência ou resposta às provocações de Donald Trump?

A Dinamarca anunciou no Natal que tinha disponibilizado mais de US$ 1,5 bilhão para a defesa da Groenlândia e das rotas marítimas do Ártico, cada vez mais cobiçadas pela Rússia e pela China.

Uma tentativa, também, de conter as crescentes exigências separatistas neste território autônomo. Nesta antiga colônia da coroa dinamarquesa, o recente escândalo sobre a política de contracepção forçada das mulheres groenlandesas praticada pela Dinamarca nas décadas de 1960 e 1970 despertou novamente o desejo de independência.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, acusa Copenhague de "genocídio" e, com as eleições da Groenlândia a se aproximarem em abril, insiste que a ilha deixe o reino da Dinamarca.