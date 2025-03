'DJ Charles': monarca britânico divulga suas playlists musicais em podcast inédito no Reino Unido

Playlist real

A seleção musical do rei britânico abrange várias décadas e gêneros musicais. Ela inclui lendas como Bob Marley, ícones pop como Kylie Minogue e artistas contemporâneos como Raye. De acordo com a Apple Music, a lista também inclui crooners da década de 1930 e figuras do Afrobeats, refletindo uma "diversidade cultural ligada à Commonwealth".

Mas além das faixas escolhidas, Charles III também compartilha memórias ligadas à música e a certos encontros significativos para ele. "A música pode realmente alegrar nosso humor, especialmente quando nos reúne para celebrar. Em resumo, a música é uma fonte de alegria", disse o monarca britânico.

Gravado no Palácio de Buckingham, o programa será transmitido gratuitamente nos dias 10 e 11 de março no Apple Music 1 e no Apple Music Hits, para marcar o Dia da Commonwealth.

(Com agências)