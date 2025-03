Papa Francisco completa 12 anos de pontificado sem celebração devido a seu estado de saúde

A última radiografia de tórax confirma as melhoras observadas nos últimos dias, de acordo com o boletim médico. Presume-se que a situação da pneumonia da qual o pontífice sofre tenha melhorado, de acordo com fontes do Vaticano.

O papa, no entanto, continua recebendo oxigênio por cânulas nasais durante o dia e usando máscara à noite. Ele passa os dias no hospital assistindo às atividades espirituais da Quaresma que ocorrem na Sala Paulo VI, dentro da Cidade do Vaticano, além de realizar tratamentos, fisioterapia respiratória e motora, e se dedicar a orações.

Apesar de ser feriado hoje no Vaticano, segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, nenhuma comemoração está planejada para os 12 anos de pontificado. O Papa passa o aniversário do pontificado em seu quarto no décimo andar do Policlínico Gemelli. Alguns fiéis trazem cartazes dando parabéns a Francisco lembrando da sua importante eleição.

"O Papa Francisco tem 12 anos de pontificado. Acho que é um papado com muitas conquistas para a Igreja Católica, no sentido das reformas, principalmente na ala progressista", diz o paraense Oleno, que viajou a Roma e fala da importância do pontificado de Francisco.

Vindo de Belém do Pará, Oleno destaca que neste pontificado a Igreja Católica tem se aproximado mais dos fiéis.

"Então a gente vê no Brasil, por exemplo, muitos católicos indo para a religião evangélica. Lá, de onde nós somos, da Amazônia, por exemplo, a gente percebe que as comunidades ribeirinhas, a maioria, você tem uma Igreja Evangélica, mas a Igreja Católica é muito distante. Então acho que a Igreja Católica tem essa missão de se aproximar dos fiéis, principalmente os mais vulneráveis. E na Amazônia, durante o pontificado do Papa Francisco, a gente tem as igrejas chegando mais próximo dos ribeirinhos, por exemplo", diz, ressaltando a recente mensagem de Francisco para a Campanha da Fraternidade no Brasil.