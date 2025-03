G7 confirma 'apoio inabalável' à 'integridade territorial' da Ucrânia e ameaça Rússia com novas sanções

G7 pede retomada de ajuda humanitária a Gaza

O G7 também pediu a retomada da ajuda humanitária "sem impedimentos" a Gaza e um cessar-fogo permanente no conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

Esta foi uma concessão do governo Trump, que apoia firmemente Israel e não criticou a decisão israelense no início deste mês de bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza e cortar seu fornecimento de eletricidade, em meio a desentendimentos com o Hamas sobre os próximos passos, após a primeira fase do cessar-fogo expirar em 1º de março.