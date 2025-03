Governo francês se preocupa com o envio de SMS com falsa assinatura de Macron

Também enviado por e-mail, esse tipo de mensagem tem o objetivo de manipular o destinatário a clicar em um link que o incita a compartilhar dados pessoais e bancários. A estratégia apela à emoção das pessoas, levando-as a acreditar que estão em comunicação com um familiar, uma pessoa próxima ou autoridades, neste caso, o presidente francês.

No SMS em questão, enviado aos milhares nos últimos dias, um número de celular é exibido como se fosse o do chefe de Estado francês. "Trata-se de uma enganação", reitera o Palácio do Eliseu no X.

Vous avez déjà reçu ce type de message ?



Il s'agit de hameçonnage, une arnaque. Beaucoup circulent en ce moment.



Ne cliquez jamais sur un lien douteux, vérifiez toujours le numéro de l'expéditeur et ne partagez jamais vos informations personnelles. pic.twitter.com/tqRBwzt7M2 ? Élysée (@Elysee) March 14, 2025

A sede da presidência francesa expressa a sua preocupação com o fato de a mensagem estar assinada com o nome de Macron, o que poderia incitar um núpero maior de pessoas a cair no phishing, na esperança de se comunicar com o líder centrista.

"Jamais cliquem em um link duvidoso, verifiquem sempre o número de quem o enviou e nunca compartilhem suas informações pessoais", sublinha o Palácio do Eliseu.

Repercussão nas mídias

As mensagens falsamente assinadas pelo presidente francês também ganham forte repercussão nas mídias neste fim de semana. O site do jornal regional Ouest France aproveita a polêmica para aconselhar seus leitores: "Se receberem um SMS de Macron, não respondam". A matéria ainda faz um alerta sobre uma situação pode parecer óbvia: "Evidentemente, o presidente não é o autor dessas mensagens".