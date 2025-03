EUA e Irã trocam ameaças após bombardeios americanos que mataram mais de 30 pessoas no Iêmen

Ao menos 31 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no Iêmen, em uma série de bombardeios americanos contra os rebeldes huthis, anunciaram as autoridades locais neste domingo (16). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e lideranças iranianas trocaram uma série de ameaças após os ataques que são os maiores no Oriente Médio desde a volta do líder republicano à Casa Branca.

Os bombardeios que atingiram no sábado (15) a capital Sanaa, além de localidades no centro e no norte do Iêmen, foram classificados por Trump como "uma ação militar decisiva e poderosa", prometendo "um inferno" aos insurgentes huthis. "Usaremos uma força letal avassaladora até atingirmos nosso objetivo", acrescentou o presidente americano em sua rede social Truth Social.

Segundo o Ministério da Saúde dos huthis, "a maioria das vítimas são crianças e mulheres". Os insurgentes, que controlam grandes áreas do Iêmen devastado pela guerra, incluindo Sanaa, alertaram que os ataques americanos "não ficarão sem resposta". "Nossas forças estão prontas para responder à escalada com uma escalada", alertou o comunicado o escritório político dos rebeldes, classificados como "organização terrorista estrangeira" pelos Estados Unidos.