Após diagnóstico de Parkinson aos 30 anos, cientista francês descobre possível tratamento contra a doença

Adepto de uma vida saudável e praticante de caiaque, entre outros esportes, Guillaume, que vive em Tours, no oeste da França, buscou entender por que desenvolveu a doença de maneira tão precoce. Desde o início, ele nunca se conformou com as poucas opções terapêuticas existentes - a patologia é tratada principalmente com moléculas a base de dopamina, que ajudam a controlar os sintomas mas não impedem a doença de se desenvolver.

Guillaume decidiu pesquisar sobre o assunto e descobriu na literatura científica que a combinação de dois medicamentos contra o diabetes, que já existem no mercado, tinha potencial para frear a evolução da doença. Ele então se dedicou a ajustar as doses para agir contra o Parkinson.

A aposta deu certo: sua ideia foi patenteada e a hipótese comprovada em laboratório, em testes in vitro e in vivo, ou seja, em animais. Para viabilizar a fase da pesquisa com humanos, ele criou em 2023 a start-up CXS Therapeutics. O objetivo era obter respaldo financeiro e logístico para os testes clínicos, que devem começar no próximo ano. Guillaume e sua equipe estão preparando o pedido de autorização para realizar o estudo com os voluntários - entre 150 e 200 participantes devem ser recrutados.

Caso os resultados sejam positivos, a expectativa é que até 2030 o tratamento esteja disponível para os pacientes. "Vamos ter que demonstrar o impacto significativo do tratamento nos parâmetros da doença, e traduzi-lo em algo mensurável e padronizado, como um biomarcador, para provar o efeito dessa combinação na doença", explicou Guillaume Brachet à RFI.

Cientista lança livro

O cientista francês também decidiu contar a saga que vai do seu diagnóstico à descoberta de um possível tratamento em um livro, "Parkinson à 30 ans" ou "Parkinson aos 30 anos", que será lançado no próximo dia 27 de março na França,