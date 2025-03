Brasileira é presa em Buenos Aires depois de ter jogado corpo de filha recém-nascida no lixo

"Um rapaz gritou e avisou-nos. Ele gritava 'tem um bebê dentro'. Eu não acreditei. Mexi na bolsa e vi que era um bebê. Não tinha sinais de vida. Não se mexia. Estava envolvida numa manta e numa bolsa branca. Eu vi o rostinho, a mãozinha, a orelhinha. Era muito pequenininha, pálida. O rapaz começou a avisar a todo mundo", descreveu Eduardo, funcionário da loja.

Alertada, a polícia chegou ao local com pessoal médico que ainda tentou, em vão, reanimar a bebê. Constataram que a criança tinha cerca de três dias de nascida, apresentava sinais na pele pálida e hipotermia, indícios de que pode ter falecido antes de ter sido descoberta. No corpo da bebê também havia restos do cordão umbilical e da placenta. Não foram encontrados sinais de violência física que pudessem indicar homicídio.

"Vieram duas motos da polícia e uma patrulha médica. Constataram que a bebê estava morta. Calculamos que tinha sido três ou quatro horas antes", disse o diretor do Sistema de Atendimento de Emergências Médicas (SAME), Alberto Crescenti, acrescentando que "não havia sinais de crime".

Brasileira identificada

Através das câmeras de segurança e do testemunho de moradores, a Divisão de Homicídios da Polícia da Cidade conseguiu identificar a brasileira, cujo nome não foi revelado. A mulher, identificada apenas com as iniciais T.A.D.A, tem antecedentes psiquiátricos pelos quais já foi internada. Conhecida no bairro, ela seria usuária de crack.

Após a ordem da justiça de busca e apreensão no apartamento da brasileira, a polícia encontrou a mulher com outro bebê. A recém-nascida foi levada às pressas à área de neonatal do hospital Pirovano, enquanto a mãe, também internada, permanece sob custódia policial.