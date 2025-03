Japão é o primeiro país a se classificar para a Copa do Mundo de 2026

O Japão é o primeiro país a se garantir na Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. A classificação veio com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Bahrein, nesta quinta-feira (20), em Saitama.

Os gols que garantiram a classificação foram marcados por Daichi Kamada, aos 21 minutos do segundo tempo, e por Takefusa Kubo, aos 42. Os jogadores comemoraram o feito com os mais de 60 mil torcedores presentes no Saitama Stadium.

Líderes isolados do Grupo C, com 19 pontos, os japoneses asseguraram a vaga com certa folga, faltando três rodadas para o fim das eliminatórias da Ásia. O país é o primeiro a se juntar a Estados Unidos, México e Canadá, já garantidos automaticamente como anfitriões do Mundial.