Pesquisador francês é expulso dos EUA por opiniões pessoais sobre política americana

Os Estados Unidos negaram acesso ao país a um pesquisador francês e a proibição preocupa Paris, que teme a abertura de um precedente para outros casos. O governo francês lamentou na quarta-feira (19) a recusa de entrada nos EUA e a posterior expulsão do professor que viajou ao país para participar de uma conferência. A justificativa das autoridades americanas para negar a sua entrada é o fato de ele ter expressado uma "opinião pessoal" sobre a política americana em relação à pesquisa científica.

O pesquisador barrado nos EUA trabalha para o CNRS (Centre national de la recherche scientifique), o maior órgão público de pesquisa científica da França e uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo.

O caso chamou atenção do ministro do Ensino Superior e Pesquisa francês, Philippe Baptiste. "Soube com preocupação que um pesquisador francês em missão para o CNRS, que viajava para uma conferência perto de Houston, foi impedido de entrar nos Estados Unidos, antes de ser expulso", disse Baptiste um comunicado enviado à AFP. "Essa ação foi aparentemente tomada pelas autoridades dos EUA porque o telefone do pesquisador continha trocas de mensagens com colegas e amigos, nas quais ele expressava uma opinião pessoal sobre a política de pesquisa do governo Trump", acrescentou.