37ª edição do Cinélatino, em Toulouse, abre com "Manas" e "A Queda do Céu"

O festival "Cinélatino - Encontros de Toulouse", no sudoeste da França, tem início nesta sexta-feira (21), com destaque a produções e cineastas do Brasil. Entre os filmes escolhidos para inaugurar essa edição do evento estão "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, e "Manas", de Marianna Brennand.

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Toulouse

Durante os próximos dez dias, Toulouse será a capital do cinema latino-americano na França. Neste ano, o Brasil conta com um peso-pesado entre seus representantes: Karim Aïnouz é o grande homenageado do evento do qual participa presencialmente. O cineasta cearense ganha uma retrospectiva de seu trabalho, com a exibição de todos os seus longas.