Noruega goleia Moldávia (5-0) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Noruega do astro Erling Haaland teve uma estreia tranquilo nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, com uma vitória por 5 a 0 neste sábado (22) na visita à Moldávia, enquanto a República Tcheca esteve perto do desastre em casa diante das Ilhas Faroé, mas conseguiu vencer por 2 a 1 com um gol aos 85 minutos.

A vitória suada dos tchecos em Hradec Kralove foi o resultado mais marcante do dia e o herói da partida foi Patrick Schick, atacante do Bayer Leverkusen, autor dos dois gols da sua seleção.

As Ilhas Faroé, seleção que ocupa a 137ª posição no ranking da Fifa e uma das equipes tradicionalmente mais fracas do futebol europeu, conseguiram empatar aos 83 minutos por meio de Gunnar Vatnhamar, disparando todos os alarmes. Mas para alívio da torcida local, Schick marcou o gol da vitória dois minutos depois, evitando o vexame.