Ministro francês quer deportar prisioneiros estrangeiros para 'diminuir superlotação carcerária'

O Syndicat de la Magistrature (SM, sindicato de magistrados franceses, que se posiciona à esquerda), por sua vez, disse que, para aliviar a superlotação das prisões, "seria necessário (...) acima de tudo, parar de encarcerar pessoas em grande escala por delitos menos graves", e lamentou que Darmanin tenha apresentado os estrangeiros "como uma simples variável de ajuste para a superlotação das prisões".

"Generalização"

Para a advogada Delphine Boesel, "a liberação para expulsão já é praticada", mas a circular do ministro "levanta um problema de generalização de situações".

"Ele quer acelerar o processo", mas, ao fazer isso, "estamos nos privando da oportunidade de examinar situações individuais", continua ela. "Por exemplo, vamos criar problemas para pessoas que moram na França desde muito jovens" e que não têm vínculos com seu país de origem, explicou a advogada.

"Quando você quer expulsar um estrangeiro, é preciso cumprir as exigências da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, principalmente no que diz respeito à proibição de tratamento desumano e degradante da pessoa", enfatiza Julie Couturier, do CNB.

Para a SM, "a estratégia é clara: forçar o alinhamento das práticas judiciais com as práticas de segurança, favorecendo a demagogia, mesmo que isso signifique minar a independência do judiciário".