Mulheres dominam entre concorrentes do Brasil na 37ª edição do festival Cinélatino, em Toulouse

Gal é interpretada pela atriz carioca Shirley Cruz, que conversou com a RFI no Cinélatino sobre a construção da sua personagem. Segundo ela, para encarnar o papel, conviveu com catadoras de recicláveis e entrou em cena logo depois de dar à luz sua primeira bebê. Outra conexão com Gal foi ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio.

"Ela tem muito de mim: mulher, preta, mãe de menina. Eu falo que fiz a Gal com útero aberto. Isso fez uma grande diferença", explica. "Além disso, eu acho que tenho muita força e quando você assiste a esse filme, a força da Gal salta aos olhos", salienta.

Shirley classifica o trabalho de Anna Muylaert, uma amiga de longa data, como "um cinema de fé". "Ela de fato acredita que histórias mudam comportamentos. A partir daí, a gente tem esperanças de recuperar essa dignidade humana, mas emergencialmente hoje, a vida da mulher", reitera.

Afrofuturismo e etarismo em foco

Na competição dos curtas-metragens, "Bela LX-404", de Luiza Botelho, aborda a objetificação dos corpos das mulheres e o etarismo por meio de uma trama afrofuturista bem-humorada. O filme se passa em um futuro distante, quando um aposentado compra por engano uma esposa-robô octogenária e tenta devolvê-la a todo custo por fantasiar com uma humanoide de aparência mais jovem.