Em encontro sobre imigração ilegal, Reino Unido apresenta meta de acabar com redes de tráfico humano

"Só poderemos eliminar as redes de contrabando de pessoas de uma vez por todas se trabalharmos juntos, porque essas redes exploram as falhas (de cooperação) entre nossas instituições e colocam as nações umas contra as outras", disse Starmer.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, líder de extrema direita que participou da cúpula de Londres por videoconferência, disse que compartilha dessa prioridade com o Reino Unido.

Tema prioritário

Starmer e sua secretária do Interior, Yvette Cooper, recebem representantes internacionais nesta cúpula sobre uma questão prioritária para o governo trabalhista, assim como foi para seus antecessores conservadores.

As discussões se concentrarão na colaboração entre países para desmantelar as redes de contrabando de migrantes, particularmente aquelas destinadas ao Reino Unido e aos países da União Europeia.

O ministério do Interior britânico anunciou que a reunião abordaria a infraestrutura e a documentação fraudulenta usadas por gangues criminosas. A cúpula também analisará o funcionamento das rotas e como lidar com o recrutamento online de migrantes, com a participação de representantes das plataformas de redes sociais Meta, X e TikTok.