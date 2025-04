Mudança nas regras de viagem: Reino Unido passa a exigir autorização digital para cidadãos europeus

Com exceção da Irlanda, todos os cidadãos de países dos cerca de 30 países europeus da lista, sejam viajantes menores de idade ou adultos, são afetados, exceto aqueles com visto (de trabalho, de estudos, etc.). O ETA será válido por dois anos e é vinculado digitalmente ao passaporte.

Segundo Phil Douglas, haverá um "período de transição" com uma forma de tolerância, que deve durar até "setembro ou outubro". Porém, depois disso, não será mais possível para os europeus embarcar em um avião ou trem para o Reino Unido sem ter a sua autorização eletrônica.

Cinco anos após a saída do Reino Unido da UE, o governo britânico justifica esta medida pela necessidade de "proteger as fronteiras" através da "digitalização do sistema de imigração". O Ministério do Interior afirma que isso garantirá "verificações de segurança mais robustas".

O ETA foi lançado em 2023, primeiro para cidadãos do Catar e depois em outros países do Golfo. O processo é semelhante ao do ESTA americano, que tem o mesmo valor.

Cidadãos de alguns países asiáticos e africanos, como Índia, Afeganistão, Camarões e Egito, continuam sujeitos ao sistema de visto tradicional.

O ETA permite que você permaneça no Reino Unido por até seis meses e permite viagens ilimitadas por dois anos, mas o pedido deve ser renovado, caso haja troca de passaporte.