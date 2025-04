"Não haverá paz enquanto Putin estiver no poder", diz Vladimir Kara-Murza, principal opositor russo

Ele lembra que, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, mais de 1.500 pessoas estão presas na Rússia por razões políticas.

Sobre a política atual dos Estados Unidos, o opositor denuncia uma postura "vergonhosa" e "contraprodutiva", porque normaliza a reaproximação e as relações com Vladimir Putin, um líder que está no poder há 25 anos mediante manobras políticas para driblar o limite constitucional vigente na Rússia de dois mandatos, ressalta. "Além disso, ele é um assassino porque sobre suas ordens dois dos principais líderes da oposição democrática russa, Boris Nemsov e Alexei Navalny, foram assassinados", lembra.

Sede de democracia

Segundo Kara-Murza, milhões de pessoas na Rússia são contra a guerra e o regime de Putin e "querem um país normal, civilizado, europeu e democrático". "Isso ficou claro no ano passado, durante a farsa que foram nossas eleições presidenciais. Boris Nadejdin, advogado e ex-deputado do Parlamento russo, se apresentou como candidato antiguerra", conta, em referência ao único tentar rivalizar com Putin nas urnas em de março do ano passado, mas que teve sua candidatura rejeitada pela Comissão Eleitoral do país. "A reação da sociedade foi incrível. Vimos em toda a Rússia filas de espera enormes de pessoas que queriam assinar petições para registrar o candidato", lembra.

"A propaganda de Putin quer que todo mundo acredite que todos os russos apoiam a guerra e o regime. Eles podem fraudar eleições, podem falsificar pesquisas, mas não podem fazer nada com imagens de milhares de pessoas em toda a Rússia que acreditam em um futuro democrático e pacífico", diz.