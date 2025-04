Feira de automóveis de Xangai abre com novidades em carros elétricos e sob temores de taxas de Trump

A maior feira de automóveis do mundo abriu nesta quarta-feira (23) em Xangai com as últimas novidades tecnológicas em carros elétricos, em meio a barreiras comerciais que colocam em xeque as ambições globais da China.

Com quase 1.000 expositores, os fabricantes estrangeiros de automóveis tentam provar que conseguem acompanhar o ritmo das ultracompetitivas montadoras chinesas que dominam o setor elétrico.

As empresas alemãs, outrora dominantes no gigante asiático, apresentaram-se na feira como fabricantes de carros "na China e para a China".