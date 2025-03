Oscar de 'Ainda Estou Aqui' assombra criminosos da ditadura militar

Uma pesquisa detalhada sobre hábitos culturais dos brasileiros, realizada pelo instituto J.Leiva em parceria com o Datafolha, revela que o setor cinematográfico ainda não se recuperou completamente dos impactos da pandemia de Covid-19. O levantamento, que abrangeu todas as capitais brasileiras, oferece um panorama amplo do consumo cultural no país.

Os dados mostram uma queda acentuada na frequência ao cinema em relação a 2019, com uma recuperação gradual que ainda não atingiu os patamares pré-pandêmicos. Tanto os dados da pesquisa quanto as informações da Ancine (Agência Nacional do Cinema) indicam uma lenta retomada do setor. As projeções para 2024 sugerem um crescimento "menos de 10%, talvez no máximo 10%" em relação a 2023, mas ainda abaixo dos números de 2019.

