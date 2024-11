Coach gospel atrai desigrejados e divide bolsonarismo; governo pega brecha

Entre 2002 e 2022, o movimento evangélico trasladou-se majoritariamente do apoio eleitoral a Lula para o apoio a Jair Bolsonaro. Mas o movimento não parou por aí. A cola que aglutinou a maior parte dos líderes e eleitores evangélicos em torno de Bolsonaro a partir de 2018 dá sinais de que perdeu força. As causas são múltiplas, e as consequências também.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

Pela primeira vez, iniciativas do governo petista parecem atrair igrejas evangélicas. Um exemplo é o projeto "Acredita", do Ministério de Desenvolvimento Social. Mais de 70 denominações evangélicas aderiram ao programa, principalmente no Rio de Janeiro. Elas vão intermediar linhas de crédito para pequenas e médias empresas. Era uma demanda que foi parcialmente atendida. A Igreja Católica intermedia programas sociais há décadas.