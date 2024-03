Cid responde às perguntas da PF e confirma plano golpista de Bolsonaro

Com isso, seu acordo de colaboração permanece válido. Os benefícios só serão definidos ao final das investigações, depois que a PF avaliar qual foi a eficácia das informações prestadas por Cid para o avanço das investigações.

O teor do interrogatório está sob sigilo. O tenente-coronel chegou à sede da PF em Brasília ontem por volta das 15h. O depoimento durou até pouco mais de 0h.

Minuta golpista

No capítulo de sua delação que aborda o plano de golpe, revelado pelo UOL em setembro, Mauro Cid contou à PF que o ex-assessor Filipe Martins apresentou a Bolsonaro, em novembro de 2022, uma minuta de um decreto golpista com o objetivo de convocar novas eleições e prender adversários.

De acordo com o relato de Cid, Bolsonaro pediu alterações no texto e submeteu a minuta aos comandantes das Forças Armadas em uma reunião ainda no fim de 2022.

Os então chefes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior, manifestaram-se contra o plano de golpe. Com isso, a iniciativa não foi adiante. Os dois confirmaram em depoimento à PF as tratativas golpistas de Bolsonaro.