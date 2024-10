Brasil é campeão de comprometimento de renda para pagar dívida

O Brasil ficou muito tempo numa espécie de 'série B' de contas correntes, por exemplo, ou de contas em instituições formais. Acho que esse é um bom exemplo. Por quê? Porque essas contas são a porta de entrada para vários outros serviços. O Brasil estava lá naquela faixa, mais ou menos assim, cerca de 60% dos adultos com conta corrente. Então, o Brasil estava numa posição intermediária. O Brasil não estava lá embaixo na 'série C', mas não estava como os países desenvolvidos. Nos últimos anos, deu um salto. O Brasil, em poucos meses, virou a França.

O acesso, o número de adultos com conta corrente hoje, é semelhante ao de países desenvolvidos, acima de 90%. Se a gente pega, por exemplo, o número de pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e tem conta corrente, esse número hoje já está próximo de 100%. Utilizando essas contas formais, acesso e uso, nesse caso. Então, aumentou drasticamente. Lauro Gonzales, professor da FGV

Se o acesso e o uso explodiram, a qualidade tem muito a melhorar, explica Gonzales. Segundo ele, o resultado é o endividamento da população, sobretudo da parcela mais pobre.

Quando a gente olha, por exemplo, o comprometimento de renda da galera que está dentro do Bolsa Família — e esse número me assustou, confesso, quando eu olhei essa pesquisa —, a gente vê assim, dados nessa pesquisa, coisa da casa de 35% da renda comprometida com pagamento de amortização e juros de dívida para usuários do Bolsa Família. Sendo que esse número já é alto para a população em geral. No Brasil, tipicamente, esse número varia entre 25% e 27%, conforme dados do próprio Banco Central (...).

De cada R$ 100 que você ganha, em média, R$ 36 está indo para o pagamento, só sobra R$ 64. (...) Isso é muito por duas razões. Primeiro, se a gente comparar com outros países, o segundo, colocado tem um nível de comprometimento de renda que é tipicamente metade do do Brasil. Isso é a população em geral. Entre os pobres, eu tenho certeza que o Brasil é campeão com esses números que eu estou falando. Lauro Gonzales, professor da FGV

Os dados refletem a dimensão da qualidade.