'Gerente' de Marcola, condenado a 100 anos, quer ir para o semiaberto em SP

O juiz se baseou no resultado do exame criminológico ao qual o preso foi submetido pela CTC (Comissão Técnica de Classificação), da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que "emitiu parecer desfavorável à progressão pretendida".

Para a defesa do preso, o laudo "é contraditório e tendencioso" e foi realizado "sem a necessária avaliação de um psiquiatra". De acordo com o advogado do preso, na P-2 de Venceslau, os detentos não são contemplados com a Lei de Execução Penal e tudo é feito para alcançarem a pena de morte ou prisão perpétua".

Ainda segundo a defesa do prisioneiro, o sistema penal na P-2 de Venceslau é de fazer inveja à inquisição espanhola e até mesmo para a Gestapo (a polícia secreta oficial da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial).

A defesa diz ainda que a equipe técnica da P-2 de Presidente Venceslau produz laudos viciados, no sistema copia e cola, sem nenhum critério ou base exigida para uma perícia legítima, honesta, a qual o preso tem direito assegurado pela Constituição Federal ou pela Lei de Execução Penal.

"Gerente" desde 2019

Investigações da Polícia Federal e do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) apontam que Amin passou a gerenciar os negócios de Marcola e do irmão Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, 53, o Marcolinha, assim que ambos foram transferidos para presídios federais, em fevereiro de 2019.