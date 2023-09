A queda no preços da ração, o aumento de oferta de determinados cortes no mercado interno, a relação com a exportação, enfim, há uma série de elementos influenciado na queda - que, ao que tudo indica, deve continuar.

Se a picanha tem lugar cativo nos discursos de Lula, o filé mignon conta com seu espaço nos de Bolsonaro.

Em 18 de julho de 2019, em sua live semanal, o então presidente mostrou que, em caso de pouco filé mignon, quem primeiro levaria sua parte são seus filhos.

Ao defender a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, disse: "Lógico, que é filho meu, pretendo beneficiar filho meu, sim. Pretendo, se puder, dar filé mignon".

No final, a pressão da opinião pública foi tão grande que os planos foram interrompidos e o deputado não levou o filé pago com dinheiro do contribuinte. Mas foi o suficiente para perceber, já nos primeiros meses de seu mandato, que o presidente teria uma visão pitoresca sobre a diferença do público e do privado.

Tanto que encerrou seu governo com o escândalo das joias doadas ao patrimônio do Brasil por governos árabes, contrabandeadas, desviadas, surrupiadas e vendidas em nome de sua glória.