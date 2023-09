O advogado Hery Kattwinkel, que representa Thiago de Assis Mathar, o segundo réu julgado, usou como argumento que os filhos de seu cliente ficam buscam o pai como uma "estrelinha" no céu porque acham que ele morreu - o réu está preso desde a tentativa de golpe. E que sua única "arma" era a bandeira do Brasil.

Também criticou Moraes e usou frase falsamente atribuída ao ministro Luís Roberto Barroso ("eleição não se ganha, se toma"), uma conhecida fake news, para embasar um dos seus ataques ao STF.

Aliás, em seu pronunciamento, atribuiu a frase "os fins justificam os meios" a "O Pequeno Príncipe", um livro infantil, quando queria falar de "O Príncipe", de Maquiavel, provocando um surto de vergonha alheia em quem acompanhava a sessão.

"É patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do STF com um discurso de ódio, com um discurso para postar depois nas redes sociais. Porque veio aqui para agredir o STF, talvez pretendendo ser vereador no ano que vem", afirmou Moraes. "Hoje os alunos que vieram ver a sessão, tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte e fazer uma média com os 'patriotas'", disse.

O repórter Paulo Roberto Netto, do UOL, apurou que havia um defensor público que estava preparado para defender o terceiro réu, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, no tribunal, mas na véspera do julgamento a advogada Larissa Araújo retomou o caso. A Defensoria Pública havia assumido após a defesa, veja só, perder o prazo para de manifestar no processo.

Araújo quase foi às lágrimas ao implorar aos ministros pela absolvição de Matheus Lima de Carvalho Lázaro, tentando vender a ideia de que ele foi vítima de uma "lavagem cerebral" e que seu cliente falava muita "bobagem".