Claro que há sindicatos maus, corruptos e inúteis, da mesma forma como também existem empresas e governos assim. Há sindicatos picaretas e há os bons, honestos e competentes, que garantem a recomposição de salários diante da inflação e, eventualmente, ganhos reais, além de proteções e benefícios consolidados em convenções coletivas. Não dá para generalizar, afirmando que todos são como o sindicato sem noção de Sorocaba, que cobrou 12% da categoria.

Mas as narrativas de demonização querem fazer crer que todas as representações de trabalhadores são o cocô do cavalo do bandido, chegando ao ponto de pedir o seu fim. Não há como enfrentar os desafios trabalhistas que se colocam à nossa frente sem o diálogo entre os três grupos. Diálogo por igual.

Não à toa, a necessidade de garantir direitos aos trabalhadores de plataformas estava entre as pautas da parceria entre Brasil e EUA e foi destacado por Lula em entrevista aos jornalistas. "É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado como escória, como se não merecesse respeito", afirmou o petista.

Um dos desafios para a proteção desse grupo é exatamente a baixa taxa de representatividade pela natureza da categoria, o que dificulta o avanço da discussão sobre garantias e direitos, inclusive no âmbito da Organização Internacional do Trabalho.

Muita gente boa defende que os trabalhadores têm capacidade de negociar individualmente com o empregador. Alguns realmente têm, seja porque oferecem um diferencial, seja porque a empresa conta com uma boa política nesse sentido. Mas e a grande massa restante? Para ela, a representação se faz necessária. Como um entregador vai negociar sozinho?

Ninguém faz milagres, mas categorias organizadas, com sindicatos mais fortes conseguem melhores resultados. Enquanto isso, profissões com baixa participação tem mais dificuldades.