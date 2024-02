Bolsonaro quer produzir imagens neste 25/2 que retardem sua ida à prisão

Durante sua campanha eleitoral de 2018, fãs eram convocados para recebê-lo nos aeroportos das cidades por onde Bolsonaro passava. A suposta "surpresa" do candidato transmitia a ideia de que aquilo era um ato orgânico, quando não era de fato.

Além disso, o enquadramento das fotos e vídeos da aglomeração passa sempre a ideia de que seus atos são muito maiores do que a realidade. É uma mensagem poderosa mostrar um político ser recebido com pompas de músico ou jogador de futebol famosos.

Mesmo a escolha por motociatas teve, ao longo do seu mandato, um fator de ilusionismo, uma vez que você pode ocupar um espaço muito grande de rodovia de forma rápida e com menos gente que seria necessário para preencher uma passeata ou um comício. O que também produziu boas fotos que enganam.

Em junho de 2021, o bolsonarismo, já em plena campanha pela reeleição, vendeu que 1,3 milhão de motos participaram de um ato com Bolsonaro no interior de São Paulo. Porém, as praças de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes mostraram a passagem de 6.661 motos.

Quando sequestrou o Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, Bolsonaro encheu a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e a avenida Atlântica, no Rio. Imediatamente, sua equipe nas redes sociais passou a postar que essa era prova de que a maioria do povo brasileiro estava com ele. Mentira: o que as imagens mostravam era que ele era capaz de mobilizar seguidores.

De acordo com institutos de pesquisa, o bolsonarismo-raiz gira entre 15% e 20% da população, o que, repito, não é pouca gente - dá entre 30 e 40 milhões. Esse grupo está com ele em todos os momentos, até embaixo da chuva que o dia promete para a tarde na capital paulista. Historicamente, contudo, São Pedro tem se mostrado simpático à extrema direita no Brasil.